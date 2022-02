Crește tensiunea în Donbas. Încă șase atacuri, raportate vineri Militanții pro-ruși continua sa bombardeze in Donbas pentru a doua zi consecutiv, informeaza Nexta. Asta dupa ce separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei au acuzat joi forțele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor. Kievul a respins acuzațiile și spune ca rebelii sunt cei care au tras in soldații ucraineni. Obuzele au lovit […] The post Crește tensiunea in Donbas. Inca șase atacuri, raportate vineri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

