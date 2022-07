Creşte suprafaţa afectată de secetă: 70.562 hectare din 14 judeţe (minister) Suprafata afectata de seceta pedologica la culturile la care s-a incheiat recoltatul a crescut la aproximativ 70.562 hectare, din 14 judete, iar procesul de constatare a pagubelor este in plina desfasurare, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „Facem precizarea ca in prezent sunt prelucrate datele la culturile unde recoltatul s-a incheiat. Astfel, potrivit documentelor si comunicarilor transmise de prefecturi, suprafata totala afectata de factorul de risc – seceta pedologica – este de 70.562 hectare, cultivate in judetele Arad, Bacau, Botosani, Braila, Calarasi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70.000 de hectare de culturi din 14 județe din țara sunt afectate de seceta pedologica, a anunțat joi Ministerul Agriculturii. Potrivit unui comunicat al ministerului, seceta pedologica a afectat 70.562 hectare cultivate in județele Arad, Bacau, Botoșani, Braila, Calarași, Galați, Giurgiu, Ialomița,…

- Populatia ar trebui sa foloseasca rational resursele de apa, astfel incat acestea sa fie suficiente pentru toti beneficiarii, in contextul in care 214 de localitati au serviciul de alimentare cu apa restrictionat, din cauza secetei si a consumului foarte mare, potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Rezerva de apa este in scadere, dar este suficienta pentru toți beneficiarii care se alimenteaza centralizat din sursa de apa de suprafața, afirma reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Romane”. Aceștia amintesc populației ca este nevoie sa foloseasca rațional resursele de apa astfel incat…

- 214 de localitati din țara au serviciul de alimentare cu apa restrictionat, din cauza secetei si a consumului foarte mare, a anunțat marți Administratia Nationala ”Apele Romane” (ANAR) . Instituția a precizat ca rezerva de apa, deși in scadere, este suficienta, insa, in continuare, populația ar trebui…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, la acest moment, "seceta pedologica s-a cuibarit in Romania", iar "daca nu ploua s-ar putea ca maine sa fie rau". "Am spus de fiecare data ca voi comunica. In momentul in care am primit aceasta…

- ”Actul raspunderii guvernamentale m-a indemnat sa folosesc prima secunda de timp pentru a vedea la fata locului ce se intampla. Motiv pentru care, dupa indeplinirea formala a actului constitutional de a depune juramantul (..) spuneam ca este necesar sa vad la fata locului ce se intampla, stiind ca in…

- • In 2021, producția de porumb din Regiunea Sud Muntenia, din care face parte și Prahova, a ocupat locul doi pe țara N. Dumitrescu Conform statisticilor, Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, din care face parte și județul Prahova, a avut rezultate bune, anul trecut, nu doar la producția de grau, ci…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de vant puternic valabila pe parcursul zilei de miercuri, 18 mai, in zone din 27 de judete situate in vestul si estul tarii, iar local in Carpatii Meridionali si Orientali. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 21:00, vantul…