Crește semnificativ numărul firmelor buzoiene dizolvate In prima luna a acestui an au fost dizolvate, la nivel național 2.390 de companii, in creștere cu 25,46 la suta comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cand numarul acestora era de 1.905. Cele mai multe astfel de acțiuni au fost constatate in municipiul București ( 415), și in județele Constanța (140) și Cluj … Articolul Crește semnificativ numarul firmelor buzoiene dizolvate apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

