Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din agricultura si industria alimentara vor avea un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata de minimum 3.000 lei lunar, de la 1 iunie, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, informeaza Inspectia Muncii.

- Angajații din agricultura și industria alimentara vor fi scutiți de impozitul de venit, constribuțiile la sanatate și la pilonul 2 de pensii. Salariul minim brut va fi astfel de 3.000 de lei incepand din 1 iunie 2022.

- Angajații din agricultura și industria alimentara nu vor mai plati, din iunie, impozit pe venit, contribuția la sanatate (dar raman asigurați) și, opțional, nici la Pilonul II de pensii, conform unei legi publicate in Monitorul oficial, ce a fost promulgata saptamana trecuta de președintele Klaus Iohannis,…

- Salariul minim in agricultura și industria alimentara va crește la 3.000 lei brut, dupa ce deputații vor da saptamana viitoare unda verde unui proiect de lege elaborat in acest sens, a promis premierul Nicolae Ciuca.

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat marti raport de adoptare unui proiect de lege care prevede ca salariul de baza minim brut in domeniul agricol este de minimum 3.000 lei lunar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- OFICIAL| LISTA masurilor economice „Sprijin pentru Romania”: Salariul minim in agricultura și industria alimentara, 3.000 de lei brut LISTA masurilor economice „Sprijin pentru Romania”: Salariul minim in agricultura și industria alimentara, 3.000 de lei brut Coaliția de guvernare s-a reunit, luni dupa-amiaza,…

- PSD propune salariul minim in Agricultura și industria alimentara de minim 3.000 de lei brut, dupa modelul din sectorul Construcțiilor. ”PSD a propus in Coaliție adoptarea modelului de salarizare din Construcții și in domeniul Agriculturii și industriei alimentare, care implica o creștere a salariilor…

- Propunere PSD: salariul minim in agricultura și industria alimentara de minim 3.000 de lei brut, dupa modelul din sectorul Construcțiilor. PSD a propus in Coaliție adoptarea modelului de salarizare din construcții și in domeniul agriculturii și industriei alimentare, care implica o creștere a salariilor…