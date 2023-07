Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru cei care primesc tichete de masa. Valoarea acestora a fost majorata la 35 de lei, de la 1 august. Ele vor ajunge la 40 de lei, de la inceputul lunii ianuarie a anului viitor. „Prima reuniune a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social coordonata de premierul Marcel Ciolacu…

- Cel mai scazut nivel al preturilor pentru bunurile de consum si serviciile din componenta consumului final al gospodariilor populatiei, in cadrul statelor membre, a fost inregistrat in anul 2022 in Romania, fiind cu 42% mai mic decat media UE, urmata de Bulgaria (41% sub media UE) si Polonia (38% sub…

- Premierul Nicolae Ciuca a demisionat. Prin plecarea lui Nicolae Ciuca din fruntea Guvernului se va declansa procedura pentru rocada premierilor in cadrul coalitiei de guvernare, o premiera in politica din Romania. Dupa depunerea mandatului din funcția de premier, Nicolae Ciuca nu va mai ramane in Guvern.…

- Astazi și maine, de la ora 18:00, la Brașov, in Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași, Națioanala Romaniei intalnește, in doua meciuri de pregatire, selecționata similara a Ungariei, la volei masculin. Intrarea la meciuri este libera. ”Sunt doua partide foarte importante care ne vor da reperele…

- Invaziile tot mai masive de capușe și țanțari sunt efectul distrugerii mediului in care traim, arata noi studii. Agricultura intensiva și utilizarea in exces a tratamentelor chimice au distrus lanțurile trofice care asigurau un echilibru natural intre diverse viețuitoare. Agricultura intensiva este…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa) a crescut cu 5,5% in termeni nominali, in perioada 1 ianuarie – 31 martie 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica. Potrivit comunicatului, rezultatul din primul trimestru…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 24 – 30 aprilie, au fost confirmate 77 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care 76 sunt variante de interes. Dintre cele 76 variante de interes, 8 sunt confirmate cu varianta BA.2.75, 6 cu BQ.1, 36 cu XBB si 26 cu…