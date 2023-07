Guvernul pregatește creșterea salariului minim, de la 1 septembrie in prima etapa, apoi de la 1 ianuarie 2024, in a doua. De la 3.000 de lei cat este acum salariul minim pe economie, acest venit va crește cu 300 de lei. In construcții, salariul minim va fi de 4.500 de lei, dar angajatorii nu vor […] The post Crește salariul minim de la 1 septembrie, de la 3.000 lei,la 3.300 lei. In construcții, va fi 4.500 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .