Crește rata infectărilor cu coronavirus în București Rata infectarilor cu coronavirus din municipiul București crește. Incidența imbolnavirilor a trecut de pragul de 4. Incidența infectarilor in Capitala a ajuns la 4,24. Trei noi județe au intrat in scenariul roșu. Este vorba despre Alba – 3,03, Constanța – 3,02 și Hunedoara – 3,43. Se mențin in scenariul roșu Brașov – 4,11, Cluj – 3,83, Ilfov – 4,85, Timiș – 5,86. Epidemia pe jduețe In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.118 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

