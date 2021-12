In Municipiul București, precum și in alte 18 județe, crește rata de infectare. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.497 de cazuri noi de COVID-19. Alte 37 de decese au fost raportate de autoritați. Pana astazi, 30 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.807.223 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID […] The post Crește rata de infectare in municipiul București și in alte 18 județe. Aproape 1.500 de cazuri noi de Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .