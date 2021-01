Crește rata de infectare cu noul coronavirus în România Ultimele cifre furnizate de Grupul de Comunicare Strategica arata o creștere a ratei de infectare cu noul coronavirus. Incidența cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 de pe teritoriul Romaniei a crescut la 16,9%. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.509 cazuri noi de infectare cu coronavirus. De la inceputul pandemiei și pana in prezent au fost raportate 625.449 cazuri de Covid-19 pe teritoriul țarii. The post Crește rata de infectare cu noul coronavirus in Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

