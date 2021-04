Crește rata campaniei de vaccinare. Iohannis: Ajungem la 100.000 de persoane pe zi Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nu exista dificultați in ceea ce privește campania de vaccinare și ca, daca este menținut acest ritm „ajungem la 100.000 de persoane vaccinate pe zi”. „Observam cu toții ca numarul de persoane nou infectate e considerabil mai mic decat saptamana trecuta și acum doua saptamani. Scade și numarul persoanelor de la ATI. Acest lucru nu este suficient. Am discutat cu reprezentanții acestor specialitați și e clar ca pe viitoru trebuie acordata atenție sporita și zonei de resurse umane. Campania de vaccinare nu este in dificultate. Am discutat ieri cu domnul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

