Crește prețul RCA. Criteriile luate în calcul la stabilirea asigurării Prețul polițelor RCA a crescut foarte mult, mai ales dupa falimentele succesive ale celor mai mari jucatori din piața de profil. Firmele de asigurari ar dori sa ia in calcul mai multe criterii pentru evaluarea riscurilor și, pe cale de consecința, prețul polițelor va crește. In prezent, varsta șoferului și riscul mai ridicat de accidente la oras decat in comune sau sate sunt factori determinanți in prețul unei polițe RCA. Firmele de asigurari iși doresc ca in pretul RCA sa intre si vechimea masinii sau kilometrajul, precum si daca soferul se deplaseaza preponderent la oras sau intr-o localitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul polițelor RCA a inregistrat o creștere semnificativa, mai ales in urma falimentelor repetate ale celor mai mari jucatori de pe piața de asigurari auto. Pentru a evalua riscurile mai precis și a ajusta corespunzator tarifele, companiile de asigurari intenționeaza sa ia in considerare mai multe…

- Prețul polițelor RCA ar putea sa creasca din nou, in contextul in care companiile de asigurari iși doresc sa poata fi luate in calcul și alte criterii tehnice pentru stabilirea tarifelor. Firmele de asigurari ar dori sa ia in calcul mai multe criterii pentru evaluarea riscurilor și, pe cale de consecința,…

- Un numar de 274 persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, ieri, Ministerul Sanatatii, potrivit Agerpres. La ATI sunt tratati 37 de pacienti, dintre care 22 nu sunt vaccinati anti-SARS-CoV-2. Din totalul pacientilor internati, 20 sunt minori, 18 fiind internati…

- Deși se gasește aproape in orice supermarket, nu este atat de simplu sa cumperi mancare pentru caini. Trebuie sa ții cont de nevoile nutriționale ale animalului tau de companie și sa te asiguri ca ii oferi cea mai buna formula, care sa ii susțina creșterea și dezvoltarea armonioasa. Pe piața vei gasi…

- Marius Budai, dupa audierile din Parlament: Varsta de pensionare va creste in cazul tuturor pensiilor speciale Varsta de pensionare va creste in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale, va creste perioada la care se va raporta calculul si de asemenea se va majora treptat si perioada petrecuta…

- Dupa ce deputații din opoziție au venit cu acuzații la adresa autoritaților, prin care au declarat ca excluderea unor produse din lista produselor sociale care ar duce la scumpirea acestora, deputatul PAS, Radu Marian a venit cu unele precizari. ”Am vazut mai multe speculații din partea opoziției referitor…

- Prezent la Timișoara, ministrul Muncii, Marius Budai, nu crede ca susținerea mobilitatea forței de munca prin masuri guvernamentale e soluția pentru a rezolva criza de personal din vestul țarii, ci mutarea investițiilor noi in ceea ce el a numit cealalta jumatate a Romaniei. Firmele sa faca investiții…

- Șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a anunțat ca varsta de pensionare va creste. Mai exact, așa cum prevede PNRR-ul, varsta de pensionare va fi egalizata intre femei și barbați. Practic, femeile vor ajunge si ele sa se pensioneze la 65 de ani. Totul se va face insa esalonat…