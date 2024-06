Crește prețul la gaze în Europa și în România Preturile de referinta ale gazelor naturale au crescut, luni, pe piața din Europa la cel mai ridicat nivel din acest an, dupa ce livrarile din Norvegia s-au redus semnificativ din cauza unor lucrari de reparatii neprogramate., transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta in Europa, cotatiile futures la gaze naturale au crescut luni cu peste 13%, acesta fiind cel mai mare salt inregistrat in acest an. In jurul orei 12:14 p.m., prețul unui MWh cu livrare in iulie ajunsese pana la 38,39 euro. Potrivit analistilor, nu este clar cat anume vor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

