Stiri pe aceeasi tema

- Patronatul Producatorulor de BCA din Romania, PRO BCA, solicita Guvernului realizarea unei reforme profunde a sistemului de ajutoare sociale pentru a detensiona criza acuta de pe piata fortei de munca din Romania, scrie Capital.

- Lipsa fortei de munca afecteaza toate ramurile economiei si toate firmele, mici sau mari si a devenit o problema nationala. Grav este ca oamenii nu mai vor sa munceasca, spun conducatorii...

- Romania se va confrunta cu un dezastru din cauza lipsei fortei de munca in constructii in urmatorii trei-cinci ani, cand majoritatea licitatiilor publice vor trebui reluate, a declarat, marti, Cristian Erbasu, presedintele Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC), in cadrul unei conferinte…

- Romania se va confrunta cu un dezastru din cauza lipsei fortei de munca in constructii in urmatorii trei-cinci ani, cand majoritatea licitatiilor publice vor trebui reluate, a declarat, marti, Cristian Erbasu, presedintele Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC).

- Una dintre cele mai importante companii din domeniul construcțiilor, cu sediul in Alba, a ”importat” muncitori vietnamezi. Criza de meseriași in Romania e o problema cu care se confrunta marea majoritate a angajatorilor, fie ca este vorba despre construcții, agricultura, curierat sau alte domenii. Totodata,…

- Datele publicate luni de Eurostat par sa confirme situatia patronilor romani care nu gasesc forta de munca. In acest context, Guvernul ia in calcul modalitatea de a permite firmelor din Romania sa aduca angajati din afara Uniunii Europene. Datele Eurostat indica faptul ca, anul trecut, din ce 15,02…

- Sa gasesti un angajat profesionist, care sa stie meserie, sa aiba abilitati de comunicare si sa lucreze eficient in echipa este, in Romania anului 2018, o adevarata provocare. Dupa ce s au razboit pe salarii si facilitati, mare parte dintre companii a trecut la o alta strategie ndash;isi pregatesc singure…

- Viitorul pietei muncii din tara noastra se anunta sumbru. Scaderea nalitatii, iesirea la pensie in urmatorii ani a unei intregi generatii de angajati, si mai ales exodul fortei de munca catre Occident vor face ca Romania sa se confrunte in ...