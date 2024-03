Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Romaniei a adoptat amendamentele propuse de catre ministrul Mediului, Mircea Fechet, la Legea pentru completarea Codului Silvic, in urma carora se remediaza mai multe probleme semnalate de catre cetațeni, inclusiv din județul Bacau. Printre cele mai importante modificari aduse se numara…

- Consiliul Local Bacau a anunțat planuri de modificare a tarifelor pentru serviciile oferite in cadrul cimitirelor municipale. Propunerile vizeaza ajustarea prețurilor pentru diverse taxe și servicii funerare, avand in vedere nevoia de a asigura acoperirea costurilor și de a menține servicii de calitate…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau ofera oportunitați valoroase de formare profesionala prin Centrul de Formare Profesionala propriu, adresate persoanelor care pot fi inregistrate in evidența agenției, conform prevederilor articolului 66 din Legea 76/2002, actualizata. Cursurile…

- Persoanele vulnerabile cu venituri nete mai mici sau egale cu 2.000 lei vor beneficia de cardurile sociale pentru alimente și mese calde in valoare de 250 lei la 2 luni, incepand cu acest an, a decis Guvernul in ședința de ieri. Anterior, au beneficiat de acest sprijin persoanele cu venituri nete mai…

- Ieri, ministrul Energiei, Mircea Fechet, a efectuat o vizita de lucru la sediul Chimcomplex S.A. Borzești, situat in Onești, județul Bacau. Insoțit de Narcis Jitaru, subprefectul județului Bacau, Mihai Dumitru, director tehnic al Chimcomplex, Horia Chelariu, consilier tehnic al Chimcomplex, precum și…

- Ultimul an a determinat o adevarat explozie a euroscepticismului in Romania. Atitudinea negativa fața de UE a crescut de la 21% la 33% iar procentul celor care cred ca in viitor Romania s-ar dezvolta mai bine in afara UE a crescut de la 13% la 25% Potrivit unui sondaj recent realizat de agenția Avangarde…

- AJOFM Bacau implementeaza masurile active menite sa creasca șansele de ocupare pe piața forței de munca, ale persoanelor aflate in cautare de loc de munca, conform prevederilor articolelor 80 și 85 din Legea 76/2002, cu modificarile și completarile ulterioare. Astfel, ca urmare a aprobarii Bugetului…