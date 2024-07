Participare a Romaniei la Fondul Monetar Internațional, potrivit prevederilor Rezoluției nr. 79-1/2023, va crește, de la 1.811,4 milioane DST cat este in prezent, la 2.717,1 milioane DST, conform unui proiect de act normativ ce va fi adoptat in ședința de azi a Guvernului. Asta inseamna o creștere de 50%. In conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. […] The post Crește participarea Romaniei la FMI! Cu 50% appeared first on Puterea.ro .