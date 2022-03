Crește numărul ziariștilor uciși și răniți în Ucraina 12 jurnaliști au fost uciși iar alți 10 au suferit diverse rani in razboiul din Ucraina, pana la sfarșitul saptamanii trecute. Anunțul a fost facut de procurorul general Iryna Venediktova pe pagina sa de Facebook, conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini. Pana pe 26 martie, potrivit Registrului unificat al investigațiilor preliminare, forțele armate ale Federației Ruse și alte trupe de ocupație ar fi comis infracțiuni impotriva a cel puțin 56 de reprezentanți ai mass-media. Dintre cei afectați, 15 dintre ei sunt cetațeni ai altor state. Este vorba de 4 cetațeni britanici, 2 cetațeni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Participarea Republicii Moldovei la sancțiunile împotriva Rusiei nu va avea un impact atât de mare asupra Republicii Moldova, dar, totodata, guvernarea de la Chișinau trebuie sa comunice societații de ce nu semneaza aceste sancțiuni, a menționat Dionis Cenușa, politolog, cercetator la…

- Polonia vrea sa introduca taxe suplimentare pentru companiile comerciale care continua sa funcționeze in Federația Rusa și nu parasesc piața de acolo, in ciuda interdicțiilor impuse de razboiului din Ucraina. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al guvernului polonez, Piotr Muller, relateaza…

- Federația Rusa a acuzat de nenumarate ori ca pe teritoriul Ucrainei exista laboratoare biologice in care se produc arme biologice, laboratoare in care sunt implicați și americanii. Statele Unite ale Americii insista pe de alta parte, intr-o nota informativa transmisa de Departamentul Apararii (DoD)…

- Parchetul General a cerut limitarea accesului la Instagram și a facut apel la instanța pentru a declara Meta drept organizație extremista, a informat agenția rusa de presa Interfax . Procuratura a solicitat vineri, 11 martie, Roskomnadzor, organismul de control al mass-media și al comunicațiilor, sa…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri seara ca se afla inca in Kiev, in Ucraina, intr-un videoclip distribuit pe pagina sa oficiala de Instagram, vrand sa arate ca nu a fugit din țara sa.„Sunt aici. Sunt in locul meu”, le-a spus Zelenski susținatorilor sai, raspunzand zvonurilor despre locul…

- Nu exista niciun pericol ca Romania sa fie atrasa intr-un conflict militar cu Federatia Rusa in acest moment, iar romanii nu trebuie sa fie speriați de o astfel de ipoteza, spune ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. „Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca nu exista nici un pericol ca Romania sa fie atrasa intr-un conflict militar cu Federatia Rusa, in acest moment. „Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra”, a afirmat șeful…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca nu exista niciun pericol ca Romania sa fie atrasa intr-un conflict militar cu Federatia Rusa in acest moment. “Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra”, a afirmat, duminica,…