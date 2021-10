Crește numărul vaccinărilor împotriva Covid 19, pe fondul crizei sanitare Aproape 53.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. 52.815 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. In total 5.756.171 de persoane au fost imunizate de la inceputul campaniei, iar 5.521.404 dintre acestea au schema completa de vaccinare. De asemenea, 346.220 de persoane au facut și doza a treia. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 anunța ca, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Sanatate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

