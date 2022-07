Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in cursul zilei de marti, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 82.995 de persoane, dintre care 8.489 de cetateni ucraineni (in crestere cu 11,3% fata de ziua precedenta), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aproape 80.000 de persoane au intrat miercuri in Romania, dintre care peste 8.500 au fost cetateni ucraineni, in crestere cu 12,5% fata de ziua precedenta, anunta Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF).

- Luni, 06 iunie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.520 de persoane, dintre care 7.538 de cetateni ucraineni, fiind raportata o crestere cu 8,3 fata de ziua precedenta, informeaza marti Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.Astfel,…

- Vineri, 3 iunie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 92.492 de persoane, dintre care 7.972 de cetateni ucraineni, traficul fiind in scadere cu 0,7 fata de ziua precedenta, informeaza sambata Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza sambata, 21 mai, ca in cursul zilei de vineri, 20 mai, au intrat pe teritoriul Romaniei 85.472 de persoane, dintre care 8.823 de cetateni ucraineni, in crestere cu 0,1 fata de ziua precedenta.Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.536…

- Peste 860.000 de ucraineni au intrat in Romania de la declansarea crizei din tara vecina, a informat, vineri, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, joi, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.348…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a transmis, marți, ca in ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.640 de persoane, dintre care 6.747 erau cetațeni ucraineni. Astfel, de la inceputul invaziei, in Romania au intrat 840.000 de ucraineni, scrie…

- Numarul ucrainenilor care au ajuns in Romania se apropie de 660.000 Numarul cetatenilor ucraineni care au ajuns în România se apropie de 660.000, anunta Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. În ultima zi au trecut granita aproape 9.000 de persoane care…