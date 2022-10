Crește numărul tinerilor suferinzi de miopie. Regula 20-20-2 Cazurile de miopie la tineri au crescut cu aproximativ 25% in ultimii șase ani in Belgia. Cauza principala, in opinia Asociației profesionale a opticienilor și oftalmologilor din Belgia (APOOB), o reprezinta creșterea timpului petrecut in fața ecranului de televizor/smarphone/calculator. Recomandari Copiii și tinerii ar trebui sa stea doua ore in exterior in loc sa stea in fața unu ecran, recomanda APOOB. Regula 20-20-2 este un ghid bun. Dupa 20 de minute de stat in fața unui ecran, priviți in alta direcție circa 20 de secunde pentru relaxarea ochilor. Și ultima cifra 2 reprezinta doua ore petrecute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

