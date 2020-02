Stiri pe aceeasi tema

- Apple a anuntat sambata ca inchide toare magazinele si birourile corporative din China continentala, pana pe 9 februarie, din cauza coronavirusului care a dublat numarul deceselor la peste 250, intr-o saptamana, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Dintr-o mare precautie si pe baza ultimelor…

- Mai multe țari au inceput sa izoleze sute dintre cetațenii lor evacuați din orașul Wuhan intr-un efort de stopare a raspandirii la nivel global a epidemiei care a ucis deja 170 de oameni, transmite Reuters.------------------------08.08 Noua Zeelanda a anuntat ca va inchiria un avion cu 300 de locuri…

- MAE precizeaza ca cetateanul roman care se afla in orasul Wuhan si-a exprimat intentia pentru repatriere, iar datele sale au fost deja transmise si inregistrate in evidentele institutiilor europene si ale partenerilor pentru facilitarea deplasarii catre Romania. In ceea ce priveste ceilalti…

- Comisia Europeana a anunțat marți ca ar putea contribui la finanțarea repatrierii cetațenilor europeni aflați in zonele din China afectate de epidemia de coronavirus, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Astfel, Comisia ar putea suporta costurile repatrierilor prin…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China, astfel ca Washingtonul va renunta sa mai introduca tarife vamale suplimentare, care incepand de duminica urmau sa vizeze produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.In schimb, Beijingul…

- China conditioneaza in continuare incheierea unui acord comercial interimar cu Statele Unite de reducerea tarifelor, a anuntat joi Ministerul chinez al Comertului, transmite Reuters, potrivit news.ro.”Partea chineza considera ca daca cele doua parti ajung la un acord pentru faza intai a unui…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a indemnat miercuri tarile Uniunii Europene sa adopte o strategie comuna fata de China, avertizand ca abordarile unilaterale risca sa aiba "efecte dezastruoase", anunța MEDIAFAX.Citește și: Mega-lovitura! Amenzile vor exploda- Cand se va intampla asta…

- Printre altele, se stabilesc cote pentru primirea profesionistilor, se ofera mai multe locuri pentru studentii straini si se desfiinteaza tabere ilegale de refugiati."Vrem sa redobandim controlul asupra politicii noastre pentru imigratie", a declarat prim-ministrul presei. "Asta inseamna ca atunci…