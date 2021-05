Crește numărul salariaților din București, rămâne încă departe de situația pre-pandemie Numarul salariatilor din Capitala a crescut, la sfarșitul lunii februarie, cu 3.055 angajati fata de luna precedenta, atingandu-se un total de 1.037.697 persoane. Chiar daca trendul este de revenire, piața muncii inregistreaza inca un deficit de 10.221 comparativ cu februarie 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cei mai multi, respectiv 832.022 salariati, lucrau in servicii. Castigul salarial mediu brut a fost, la finele lunii februarie 2021, de 7.074 lei (6.776 lei in februarie 2020), iar cel net de 4.313 lei (4.124 lei in februarie 2020). Pe de alta parte,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

