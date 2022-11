Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 32 persoane au fost reconfirmate pozitiv.In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 619, cu 18 mai multe fața de ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 92 persoane, cu 1 mai mult fața de ziua anterioara. Din cei 92 pacienți internați la ATI, 76 sunt nevaccinați.Din totalul pacienților internați, 56 sunt minori, 55 fiind internați in secții, cu 2 mai mulți fața de ziua anterioara și 1 la ATI, la fel ca in ziua anterioara. Pana astazi, 67.250…