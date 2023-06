Crește numărul românilor care pot ieși la pensie mai devreme cu doi ani. În ce localități trebuie să aibă domiciliul Camera Deputatilor a adoptat marți, 13 iunie, in calitate de for decizional, propunerea legislativa prin care este extins numarul persoanelor care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara penalizare, din zonele afectate de poluare remanenta. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 in vederea reducerii varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, pentru persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zone afectate de poluare, precum si pe o raza de 8 km in jurul acesteia, prin extinderea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, propunerea legislativa prin care este extins numarul persoanelor care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara penalizare, din zonele afectate de poluare remanenta. Legea merge la promulgare. Proiectul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pe parcursul acestei zile in 34 de judete si in zona Capitalei.Potrivit meteorologilor, intre orele 12:00 – 23:00, local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza, in perioada 22 mai – 30 iunie, o noua campanie de recrutare si selectie pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al MApN,…

- Dupa greva de acum doua saptamani a angajatilor Prefecturii, a venit randul angajatilor de la Statistica sa protesteze. Motivele sunt aceleasi: salarizarea si resursa umana insuficienta. Iata comunicatul grevistilor, cu mentiunea ca protestul se desfasoara astazi fara intreruperea activitatii: „Sindicatul…

- Sindicatul din Institutul Național de Statistica București – SINSB, membru al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie, organizeaza in data de 26 aprilie greva japoneza pe durata intregii zile de munca. Ca urmare a situatiei salariale discriminatorii la care sunt supusi angajatii Institutului…

- In Romania, prețul apei potabile difera foarte mult de la un județ la altul.Datele arata ca, in medie, romanii platesc 6,62 lei/mc de apa potabila, cu TVA de 9%. In topul orașelor cu cea mai scumpa apa se afla Braila (8,87 lei/mc), Galați (8,30 lei/mc), Buzau (8,23 lei/mc), Vaslui (8,16 lei/mc). Acestea…

- In perioada aprilie – iunie 2023, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele doua unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” – Campina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, pentru formarea agenților de poliție.…

- Sambata, 25 martie, in intervalul orar 20:30 – 21:30, peste 8.000 de copii și tineri din corurile și ansamblurile Programului Național Cantus Mundi se vor reuni simultan in toata țara și vor marca Ora Pamantului prin concerte, recitaluri și evenimente muzicale, sub deviza „Daruiește naturii din energia…