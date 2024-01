Crește numărul prosumatorilor din Buzău Febra panourilor fotovoltaice a cuprins toata țara și, in acest moment, nu exista vreun județ care sa fie complet lipsit de prosumatori. In total, in Romania, existau la finalul lunii octombrie 2023 un numar de 101.605 prosumatori, avand o putere instalata totala de 1.298 MW, potrivit ultimelor date publicate de Autoritatea Naționala de Reglementare in … Articolul Crește numarul prosumatorilor din Buzau apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

