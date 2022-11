Creşte numărul profesorilor debutanţi din Dolj care vor definitivarea în învăţământ In Dolj, anul acesta este un numar mai mare de cadre didactice debutante care sa sustina examenul de definitivare in invatamant. Daca in anii anteriori nu erau putin peste 150 didactice care sustineau avest examen, anul acesta, dupa inscrieri, ISJ Dolj are inregistrati peste 200 de candidati. Cei mai multi sunt candidati ocupa posturi de educatoare, invatatori, sau sunt profesori de educatie fizica si sport. In acest an scolar, examenul de definitivat aduce si unele noutati. Pentru acest an scolar, in Dolj sunt 201 profesori debutanti care vor sa sustina examenul de definitivat. Cei mai multi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

