Crește numărul persoanelor vaccinate cu AstraZeneca în cabinetele de familie din județul Timiș In ciuda controverselor aparute pe seama vaccinului dezvoltat de compania anglo-suedeza AstraZeneca, oamenii din Timiș vor sa se imunizeze cu acest ser. In cabinetele medicilor de familie din acest județ, crește numarul persoanelor imunizate cu vaccinul AstraZeneca. In ultima zi au fost administrate 56 de doze fața de raportarea precedenta. Numarul total al celor imunizați cu acest ser a ajuns la 187. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 110 noi infectari cu SARS-CoV-2 in judet, din care 52 in Timisoara, in scadere fata de raportarea anterioara. Un cadru medical a fost testat pozitiv, iar trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

