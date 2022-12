Crește numărul persoanelor diagnosticate cu Covid, dar majoritatea formelor sunt uşoare In țara noastra, ca de altfel in celelate țari europene, se inregistreaza un trend crescator al cazurilor de Covid, spune ministrul Sanatații, care considera ca nu este un motiv de ingrijorare pentru ca sunt forme ușoare, recomandand vaccinarea persoanelor vulnerabile. „Exista o crestere a cazurilor de COVID. Daca va uitati la numarul de cazuri, este un anumit trend crescator. Si azi au fost circa 700 de cazuri la nivel national. Este un trend care se observa in toate tarile europene. Nu suntem noi intr-o situatie diferita. Nu putem discuta de o ingrijorare, mai ales ca nu exista un impact asupra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

