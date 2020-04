Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a aprobat, joi, 16 aprilie, creșterea numarului de persoane testate pentru Covid-19. Masura a fost propusa de Comisia pentru managementul clinic și epidemiologic al Covid-19.

- Din numarul total al pacienților testați pozitiv la infecția cu Covid-19 in Moldova, 165 de persoane internate in instituțiile medicale se afla in stare grava, iar alte 429 au o stare de sanatate medie. Informațiile a fost prezentate de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in cadrul briefingului…

- Briefing de presa susținut de Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, de prezentare a informațiilor actualizate privind controlul infecției prin Coronavirusul de tip nou, la nivel național

- Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate ...

- Ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, a vorbit in cadrul briefingului din aceasta dimineața despre mai multe cazuri in care au fost sfidate recomandarile autoritaților pentru prevenirea raspandirii coronavirusului.

- La Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Toma Ciorba” sunt internate 43 de persoane confirmate cu COVID-19, iar sapte dintre acestea sunt in stare grava. Alte 32 de persoane sunt in stare medie, iar patru – in stare satisfacatoare. Informatiile au fost prezentate vineri dimineata, 20 martie, de catre…

- Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, va prezenta informații actualizate privind controlul infecției prin Coronavirusul de tip nou, la nivel național, dupa ședința Centrului Unic de Comanda.