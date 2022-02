CREȘTE numărul paturilor libere din secțiile ATI: care este situația la nivel național - anunțul Ministerului Sănătății In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 9.714, cu 336 mai puțin decat in ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 1.119 persoane, cu 37 mai puțin decat in ziua anterioara. Dintre cei 1.119 pacienți internați la ATI, 964 sunt nevaccinați.Din totalul pacienților internați, 574 sunt minori, 564 fiind internați in secții, cu 42 mai puțin decat in ziua anterioara și 10 la ATI, cu 3 mai puțin decat in ziua anterioara. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

