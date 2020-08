Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inregistrat sambata 1.071 noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Roma, fiind prima data dupa jumatatea lunii mai cand numarul noilor cazuri zilnice depaseste 1.000 in aceasta tara, transmit Reuters si AFP.

- Germania a raportat miercuri cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni, transmit dpa si Reuters, conform Agerpres. Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta raportare. Aceasta crestere, cea…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 a crescut joi in Spania cu 2.615, in timp ce aceasta tara depune eforturi sa izoleze tot mai numeroasele focare de infectie aparute dupa ridicarea restrictiilor antiepidemice cu o luna in urma, transmite Reuters. Potrivit agentiei EFE, numarul noilor cazuri din ultimele…

- Federatia bulgara de fotbal (BFU) ar putea amana startul viitorului sezon intern, prevazut pe 24 iulie, dupa ce numarul de infectari cu noul coronavirus a crescut la mai multe cluburi, a anuntat vineri comisia sa medicala, citata de Reuters. Mai mult de jumatate dintre cluburile de top, precum si echipe…

- Romania a ajuns pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de infecții depistate in ultimele 24 de ore. Situația se va agrava, anunța Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS).