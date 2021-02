Crește numărul morților în urma incendiului de la Balș Numarul deceselor in urma incendiului de la Matei Balș din București a ajuns la 8, informeaza Digi24, dupa ce un alt pacient a murit, luni. Premierul da asigurari: Nu exista persoane care „au sarit randul” la vaccinare Potrivit sursei citate, cel de-al 8-lea pacient care a murit in urma incendiului de la unitatea medicala din Capitala se afla in pavilionul 5 in momentul incendiului. Acesta a fost transferat intr-un alt corp al instituției, insa starea de sanatate s-a agravat și, in cele din urma, a murit. Dintre cei 102 pacienți transferați din corpul unde a avut loc incendiul, 11… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

