- Noile date comunicate de Protectia Civila din Italia arata o situatie stabila: scad internarile pentru persoanele in stare grava si mai putin grava, incepe sa creasca usor numarul noilor cazuri. Insa, numarul celor care se vindeca zilnic ramane mare, aproape 2.000, potrivit La Repubblica.

- Italia se afla inca in varful pandemiei de coronavirus. In ceea ce priveste imbolnavirile, numarul acestora a ajuns la 1.941 in ultimele 24 de ore (duminica au fost 2.972), iar numarul persoanelor decedate a ajuns la 636 intr-o zi, o crestere fata de ultimele doua zile. Bilant Coronavirus…

- Numarul bolnavilor ramane stabil, asa cum rezulta din raportul in urma testarilor. Datele noului buletin anuntat de Protectia Civila arata o crestere a numarului bolnavilor (persoanele pozitive in prezent) de 2.339 (in ultimele trei zile au fost 2.107, 2.937 si 2.477 joi), potrivit La Repubblica. Din…

- Seful Protectiei Civile din Italia, Angelo Borrelli, a anuntat joi noile date cu privire la pandemia de coronavirus: 760 de decese in ultimele 24 de ore, noile cazuri depistate sunt in numar de 2.477 iar persoane vindecate - 1.431.

- Protectia Civila din Italia a anuntat un nou buletin grav: numarul deceselor este in continuare in crestere, 837 intr-o zi, in timp ce luni au fost 812, persoane vindecate - 1.109, scrie La Repubblica. În total au fost înregistrate 4.053 de noi cazuri, un numar practic identic…

- Duminica, in Italia, a crescut bilantul victimelor de Covid-19: in ultimele 24 de ore au murit 756 de persoane, totalul ajungand la 10.779, potrivit datelor furnizate de Protectia Civila, scrie La Repubblica.

- Numarul persoanelor contagiate in Italia cu noul coronavirus ar putea fi de zece ori mai mare decat cel anuntat si sa se cifreze la 600.000, a declarat seful Protectiei Civile, Angelo Borrelli, intr-un interviu acordat ziarului La Repubblica. Numarul persoanelor contagiate în Italia…

- Numarul deceselor din cauza epidemiei de coronavirus din Italia a crescut la 79, iar numarul total de imbolnaviri a depasit 2.500. Autoritatile informeaza ca 160 de persoane s-au vindecat. Numarul deceselor cauzate de un focar de coronavirus in Italia a crescut la 79, 27 de persoane decedand in ultimele…