Creste numarul medicilor din Constanta infectati cu Covid-19 Nu mai putin de 69 de medici din Constanta, alaturi de 87 de asistenti medicali si 68 de persoane din randul personalului auxiliar din sistemul sanitar au fost infectati cu Covid 19, anunta Prefectura Constanta.In total, au fost confirmate 224 de cazuri in randul personalului din Sanatate, in judet, fata de 222 la raportarea anterioara.Datele sunt valabile de la inceputul pandemiei pana astazi, 3 octombrie 2020.Conform sursei citate, la acest moment sunt 414 persoane internate, dintre care 381 s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivel național, pana astazi, 26 septembrie, au fost confirmate 121.235 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 97.554 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 4.687 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In ceea ce privește situația…

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 1612 de persoane, dintre care 1502 sunt adulți. Numparul copiilor infectați a ajuns la 110 copii!!! Atsa inseamna ca, de la ultima raportare, au fost confirmați…

- Pana astazi, 6 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 95.014 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).40.307 pacienți au fost declarați vindecați și 12.228 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate…

- Directia de Sanatate Publica Constanta a anuntat existenta unui focar de COVID-19 la bordul unei nave sub pavilion Malta aflata la reparatii in docul Santierului Naval Constanta (SNC), informeaza, miercuri, Prefectura Constanta, informeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, opt cetateni straini,…

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 966 de persoane. Din total, 906 sunt adulți, iar 60 sunt copii, ceea ce inseamna ca de la ultima raportare inca un copil afost confirmat pozitiv. Pana miercuri, 5 august, au fost declarate vindecate…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat 14 noi cazuri de COVID și un deces in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: nu mai exista persoane in carantina instituționalizata;659 persoane se afla in autoizolare la domiciliu ( 46 persoane au intrat…

- Autoriațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 832 de persoane: dintre care 779 adulți și 53 copii- ceea ce inseamna inca un copil confirmat pozitivi ultimele 24 de ore! Pana vineri, 24 iulie, au fost declarate vindecate…

- Autoritațile informeaza ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 770 de persoane (dintre care 718 adulți și 52 copii- ceea ce inseama ca inca un copil a fost confirmat pozitiv in ultimele 24 de ore). Pana luni, 20 iulie,…