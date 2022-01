Guvernul a aprobat, joi, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2022. In acest an, 100.000 de muncitori straini ar putea ajunge in Romania, numarul fiind dublu fața de cel aprobat anul trecut. Ministerul Muncii a cerut un contingent de 100.000 de lucratori straini pentru […] The post Crește numarul locurilor de munca pentru straini in țara noastra. Guvernul a dublat contingentul pentru 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .