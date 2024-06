Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis primul cod roși de canicula, disconfort termic și val de caldura greu de suportat din aceasta vara. Cupola de caldura va afecta județe din sudul țarii, sambata și duminica, iar codul roșu se va extinde și va cuprinde inclusiv Capitala.

- Meteorologii anunta canicula in intreaga tara, pe parcursul zilei de astazi, in Capitala si 16 judete fiind cod portocaliu. Maximele se vor situa intre 33 si 37 de grade. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben privind val de caldura, canicula, disconfort termic…

- Cupola de caldura in Romania. Meteorologii au emis un cod galben de canicula, disconfort termic și nopți tropicale pentru mai multe județe din țara. In plus, ANM a anunțat o prognoza speciala pentru Capitala. Cate grade vor arata termomentrele? Vremea va continua sa se incalzeasca Un nou val de canicula…

- In aceasta dimineața, cu puțin timp in urma, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod galben pentru mai multe județe din Romania. Meteorologii anunța doua zile de foc in Capitala! Prognoza speciala pentru București.

- Dupa ploile torențiale, vin și caldurile. Meteorologii au emis, pentru astazi, Cod galben de canicula. Totuși, pe alocuri se prevad și descarcari electrice cu ploi de scurta durata, izolat averse puternice.

- Vara ne bate la ușa, iar odata cu sosirea anotimpului cald iși fac apariție și zilele toride. Meteorologii ANM au anunțat temperaturi caniculare in acest weekend, in Capitala. Vremea va fi frumoasa și la malul marii, la sfarșit de saptamana, conform specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie.…

- Meteorologii au emis duminica, 12 mai, o atenționare Cod galben de ploi, vijelii și grindina. Atenționarea vizeaza mai multe județe și este valabila duminica, 12 mai, de la ora 12.00 pana la ora 23.00.

- Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca marți dimineața este vant puternic in mai multe județe ale țarii. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de vant puternic și vijelii. Avertizarea vizeaza mai multe regiuni.