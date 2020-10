Crește numărul infectărilor de Covid-19 în Germania: Avertismentul Angelei Merkel In ultimele 24 de ore Germania a anunțat o noua creștere a numarului cazurilor de coronavirus, raportand joi 6.638 de infecții. Astfel, bilanțul total ajunge la 341.223 de oameni infectați de la inceputul pandemiei in aceasta tara. Recordul precedent a fost inregistrat pe 28 martie, de 6.294 de cazuri. Bilanțul deceselor a crescut cu 33, ajungand la 9.710. De la inceput Germania a reușit sa țina pandemia sub control, insa odata cu creșterea cazurilor de infectare, cancelarul german Angela Merkel a anunțat noi restricții și a avertizat ca s-ar putea ajunge la peste 19.000 de imbolnaviri pe zi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

