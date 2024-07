Bancile si clientii lor s-au impacat in peste 500 de cazuri dintre dosarele de negociere deschise in prima jumatate a acestui an si doar in 20 de cazuri partile nu s-au inteles, potrivit reprezentantilor Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Clientii au obtinut beneficii de circa 1,5 milioane euro si chiar […] The post Creste numarul impacarilor intre banci si clienti. Unele persoane au obtinut la negocieri stergerea integrala a datoriilor appeared first on Puterea.ro .