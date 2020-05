Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite au inregistrat din nou miercuri peste 2.000 de decese suplimentare din cauza COVID-19 in 24 de ore, ridicand bilantul total la 73.095 de morti de la inceputul pandemiei, potrivit datelor prezentate de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP.

Cu 2.333 de decese provocate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore, bilantul zilnic inregistrat marti in Statele Unite a fost in crestere, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP.

Statele Unite au raportat luni 1.015 de decese provocate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cel mai scazut bilant din ultima luna, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, transmite marti AFP. Bilantul total al deceselor a ajuns la 68.689, mentinand SUA pe primul loc la nivel global.

Coronavirusul a facut 1.450 de morti in Statele Unite in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat duminica Universitatea Johns Hopkins, o valoare stabila in raportul cu ziua precedenta ce ridica bilantul total american la peste 67.000 de decese, noteaza AFP.

Aproape un milion de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in Statele Unite de la inceputul epidemiei, potrivit datelor date publicitatii luni de Universitatea Johns Hopkins, informeaza marti AFP.

Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP.

Numarul persoanelor care au decedat in ultimele 24 de ore pe teritoriul SUA in urma infectiei cu noul coronavirus a ajuns la 1939 de persoane, potrivit datelor furnizate marti seara de Universitatea Johns Hopkins, transmite miercuri AFP.

Un numar de 865 de persoane au murit intr-o singura zi, in Statele Unite ale Americii, potrivit unui raport intocmit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Numarul total de decese din SUA a crescut,...