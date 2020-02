Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Numarul oficial al deceselor, la nivel gobal, din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, transmite Mediafax. Autoritatea de Sanatate din Hubei a raportat ca 93 de persoane au murit, luni, din cauza coronavirusului…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a crescut. Autoritațile din pronvicia chineza Hubei au anunțat ca 142 de persoane au murit, sambata, din cauza infecției cu coronavirus, informeaza CNN, citat de Mediafax. Asta inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.669.…

- Autoritațile de sanatate de publica din privincia chineza Hubei au anunțat marți ca alte 103 persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului. Bilanțul total se ridica acum la 1.011 decese in China continentala și 1.013 la nivel global, relateaza CNN. Astfel, numarul deceselor din centrul…

- Bilanțul deceselor cauzate de coronavirus a trecut de pragul de 900, in timp ce numarul persoanelor care s-au imbolnavit depașește 40.000, relateaza CNN. O echipa a Organizației Mondiale a Sanatații a plecat in China pentru a ajuta la combaterea virusului.Autoritațile din provincia Hubei, aflata in…

- Autoritațile sanitare au anuntat ca bilantul deceselor din cauza infectiei cu coronavirus se ridica las 361 de persoane. Autoritatile provinciei chineze Hubei au anunțat ca 56 de persoane au murit duminica. Alte 2.103 cazuri de infecție au fost inregistrate in cursul zilei de duminica, ceea ce inseamna…

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…

Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus din China a ajuns la 25, iar numarul persoanelor infectate se ridica la 616, au informat autoritațile sanitare din aceasta țara, citate de Sky News, potrivit Mediafax.Bilanțul precedent era de 17 morți.