Crește numărul deceselor cauzate de boli ale aparatului respirator Numarul persoanelor care au decedat in luna mai 2021 a fost cu 3.556 mai mare fata de luna mai 2020, arata datele publicate luni de Statistica. Dupa primele trei cauze principale de deces s-au inregistrat cu 1380 decese mai multe din cauza bolilor aparatului circulator și de 2,2 ori mai multe decese din cauza bolilor aparatului respirator (3776 decese in luna mai 2021, fata de 1690 decese inregistrate in aceeasi luna din anul precedent). Prin hotarari judecatoresti definitive si conform Legii nr. 202/2010 in luna mai 2021 s-au pronuntat cu 1474 divorturi mai multe decat in luna mai 2020. Luna… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de boli ale aparatului respirator a fost, in mai 2021, de 2,2 ori mai mare decat cel inregistrat in luna mai 2020, anunța INS. In luna mai 2021 s-a inregistrat nasterea a 13.524 copii, cu 860 mai multi copii decat in luna aprilie 2021. Numarul deceselor inregistrate…

- Numarul persoanelor care au decedat în luna mai 2021 a fost cu 3.556 mai mare fata de luna mai 2020, arata datele publicate luni de Statistica. Dupa primele trei cauze principale de deces s-au înregistrat cu 1380 decese mai multe din cauza bolilor aparatului circulator și de 2,2 ori mai…

- Numarul nasterilor a scazut in luna aprilie a.c. fața de aceeași luna, dar casatoriile si divorturile au crescut de peste trei ori comparativ cu aprilie 2020. In luna aprilie 2021 s-a inregistrat nasterea a 12.664 copii, cu 942 mai putini copii decat in luna martie 2021,arata datele publicate…

- ”In luna aprilie 2021 s-a inregistrat nasterea a 12.664 copii, cu 942 mai putini copii decat in luna martie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna aprilie 2021 a fost de 29.518 (15.573 barbati si 13.945 femei), cu 381 decese (247 barbati si 134 femei) mai putine decat in luna martie 2021. Numarul…

- • Numarul decedatilor, de peste doua ori mai mare decat cel al nascutilor-vii In lunile ianuarie-februarie 2021 s-a inregistrat un trend descrescator al numarului de decese fata de ultimele luni ale anului 2020, numarul acestora ramanand in continuare mai ridicat decat cel inregistrat in aceleasi luni…

- Numarul deceselor cauzate de boli ale aparatului respirator a fost in martie de trei ori mai mare decat cel inregistrat in luna similara a anului trecut, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, miercuri, AGERPRES. De asemenea, datele INS arata ca in martie 2021 s-a…

- “In luna martie 2021 s-a inregistrat nasterea a 13.606 copii, cu 1.790 mai multi copii decat in luna februarie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna martie 2021 a fost de 29.899 (15.820 barbati si 14.079 femei), cu 6.179 decese (3322 barbati si 2.857 femei) mai multe decat in luna februarie 2021.…