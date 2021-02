Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a transmis noi date cu privire la starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul de la Institutul „Matei Bals” si transferati la alte spitale: trei pacienti sunt in stare grava internati la terapie intensiva si un altul, tot la ATI, este intubat, iar restul sunt in stare…

- Bilanțul morților printre pacienții Institutului Matei Balș, grav afectat de un incendiu, in urma cu cinci zile, a ajuns la noua. Ministerul Sanatații afirma ca o femeie de 70 de ani, care era in stare grava, intubata, și-a pierdut viața dupa ce a fost transferata la Spitalul Dimitrie Gerota. Anchetatorii…

- Judecatoarea Gabriela Baltag – membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – și soțul sau au fost internați la Institutul ”Matei Balș”, dupa infectarea cu COVID, in urma cu 13 zile. Potrivit Gandul.ro, la momentul izbucnirii incendiului, Gabriela Baltag se afla in afla internata in salonul…

- Un nou incident a avut loc seara intr-un spital din Capitala, la doar doua zile de la incendiul de la „Matei Balș”, potrivit Digi24. Primele informații și imagini arata ca la Spitalul „Sf Pantelimon” mai mulți pacianți au fost evacuați dintr-un corp de cladire dupa ce s-a produs fum din cauza unui tub…

- Zeci de persoane s-au adunat in fata Ministerului Sanatatii, in a doua zi de proteste, in urma incendiului de la Institutul “Matei Bals”. Protestatarii au steaguri si vuvuzele si solicita o reforma a sistemului de sanatate, precum si asumarea responsabilitatii in urma tragediei de vineri. Acestia…

- Un pacient de la Institutul “Matei Bals”, care era internat la un etaj superior al pavilionului afectat de incendiul de vineri si care a fost transferat intr-o sectie ATI a acestei unitati sanitare, a murit duminica dimineata, a informat Ministerul Sanatatii, citat de Agerpres. “Este vorba despre o…

- Trei pacienti sunt intubati si unul se afla in stare grava, conform unui comunicat al Ministerului Sanatatii referitor la starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul care a avut loc la Institutul “Matei Bals” si care au fost transferati in alte unitati sanitare. Ministerului Sanatatii a comunicat…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a mers vineri dimineața la Institutul “Matei Bals” din Capitala unde patru pacienți au murit intr-un incendiu. Intrebat de jurnaliști daca iși da demisia dupa tragedia de la Matei Balș din aceasta dimineața, ministrul Vlad Voiculescu nu a raspuns nici afirmativ,…