Crește numărul de stații de încărcare pentru mașinile electrice. Cum beneficiază șoferii de electric și plug-in hybrid români Banca Europeana pentru Investiții (BEI) va dirija 40 de milioane de euro catre 10.500 stații de incarcare Eldrive, parte a unui proiect de extindere in Europa de Est, a anunțat operatorul de infrastructura pentru autovehicule electrice, intr-un comunicat de presa. Investiția cuprinde Bulgaria, Romania și Lituania, urmarindu-se expansiunea și in Letonia. Proiectul țintește sa niveleze decalajele puternice din infrastructura și sa susțina accelerarea adopției vehiculelor electrice in Romania, in condițiile in care, in prezent, calculele indica faptul ca sunt 10 mașini la o stație de incarcare. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiect uriaș: 40 milioane Euro de la BEI pentru 10.500 stații de incarcare Eldrive, parte a unui proiect de extindere in Europa de Est, a anunțat Eldrive, intr-un comunicat de presa. Concret, aceasta investiție majora in infrastructura de incarcare pentru mașini electrice cuprinde trei țari momentan:…

- Peste 50% din datoria publica generala bruta a trei state membre UE era denominata in valuta la finalul lui 2022, respectiv Croatia (75%), Bulgaria (71%) si Romania (53%), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). O mare parte din datoria in valuta a acestor tari, la…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat vineri, 16 iunie, proiectul reformei sistemului european de azil, intrebandu-se daca solicitantii de azil prezenti in Germania vor fi ”constransi sa urce in vagoane” cu destinatia Ungaria, transmite AFP și Agerpres. Opozitia ungara a denuntat ”paralela rusinoasa…

- Comisia Europeana a dat publicitatii un raport in care identifica statele membre expuse riscului de a nu indeplini obiectivele pentru 2025 privind pregatirea pentru reutilizarea si reciclarea deseurilor municipale si a tuturor deseurilor de ambalaje si obiectivul pentru 2035 privind depozitarea deseurilor.…

- Fondul pentru modernizare al UE a platit 2,4 miliarde de euro catre 31 de proiecte din sapte tari beneficiare, inclusiv Romania, pentru a ajuta la modernizarea sistemelor lor energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in energie, industrie si transport, precum si pentru a imbunatati…

- ”Vot final de adoptare in sedinta de astazi a Camerei Deputatilor pentru propunerea legislativa pe care am initiat-o alaturi de colegii mei din PNL in vederea reducerii birocratiei in cazul proiectelor de producere a energiei electrice din resurse regenerabile! Dupa intrarea in vigoare, se vor putea…

- Primarul Sloboziei, Dragoș Soare a retras de pe ordinea de zi a ședinței de joi, 27 aprilie a.c., proiectul de hotarare privind contractarea unui imprumut de 34 milioane lei pentru finanțarea celor 17 obiective edilitare de investiții in derulare la acest moment. Proiectul de hotarare va fi readus in…

- Franta va atinge, vineri, pragul de 100.000 de statii de incarcare a automobilelor electrice, cu cateva luni dupa data limita fixata initial pentru sfarsitul anului 2022, a anuntat joi Avere-France, asociatia profesionala care reuneste firmele din acest sector, transmite AFP.Franta devine astfel…