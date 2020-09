Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea RESTRICȚII in Hunedoara: Barurile și restaurantele din 12 localitați ale județului, INCHISE din cauza numarului mare de infectari cu COVID-19 In județul Hunedoara, in 12 localitați nu se mai permite funcționarea restaurantelor și a barurilor. In județul Bacau s-au luat masuri similare…

- Unitațile de invațamant din comunele Balcauți și Burla au trecut pe scenariul roșu, cu cursuri online, a informat, marți, Prefectura Suceava. Comitetul pentru Situații de Urgența, intrunit in ședința extraordinara luni, 28 septembrie a.c., a hotarat modificarea scenariilor de funcționare pentru ...

- Toate școlile in care sunt organizate secții de votare vor fi inchise in perioada 25-29 septembrie, arata un ordin emis de ministrul Educației, Monica Anisie. Elevii de la aceste școli vor face cursuri online in aceasta perioada. Ministrul Educației anunțase vineri, 18 septembrie, ca școlile din țara…

- Vineri seara, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca toate unitațile de invațamant din țara vor fi inchise pentru trei zile, in perioada alegerilor locale, noteaza Edupedu.ro. Toate școlile din Romania se inchid Anterior insa, Comitetul pentru Situații de Urgența menționase ca școlile din…

- Cititi mai jos deciziile luate astazi de comitetul judetean pentru situatii de urgenta. In urma propunerilor inaintate de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, astazi, 18 septembrie, comitetul judetean pentru situatii de urgenta (CJSU) a emis hotararea privind scenariul de…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a aprobat, in sedinta de duminica, trecerea a opt unitati de invatamant din Capitala, aflate in scenariul galben, la scenariul rosu, iar cinci scoli care erau incadrate in scenariul rosu au fost trecute in cel galben, potrivit unui…

- 24 de școli din București se afla inainte de deschiderea anului școlar in scenariul roșu, ceea ce inseamna ca vor avea invațamant exclusiv online, potrivit Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența (CMBSU). Celelalte 595 de școli și licee din București sunt in scenariul galben, deci…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a anunțat ieri ca in Rebra și Ilva Mica, localurile nu se pot deschide și la interior. Azi, Ilva Mica a ieșit de sub interdicție, dar au intrat alte doua comune. CE spun primarii acestora: Incepand de azi, localurile iși pot primi clienții și in interior. Asta daca…