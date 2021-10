Stiri pe aceeasi tema

- “Redresarea economica continua dupa mai bine de 18 luni de la inceputul recesiunii globale declansate de pandemia COVID-19. Tendinta se datoreaza in mare parte accelerarii procesului de vaccinare din timpul verii, in special in economiile avansate. Acest lucru determina o revenire a consumului de servicii…

- Indonezia a redeschis joi insulele sale turistice pentru turisti din 19 tari, in contextul reducerii numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza dpa. Cele 19 tari sint Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Japonia, Coreea de Sud, Noua Zeelanda,…

- In urma unei anchete complexe susținute de Europol, Poliția Naționala Olandeza (Politie), impreuna cu Agenția Naționala pentru Criminalitate Organizata din Cehia (Narodni centrala proti organizovanemu zlocinu) și Agenția Naționala pentru Criminalitate Slovaca (Narodna kriminalna agentura) s-au aruncat…

- Fostul dirijor al orchestrei „Doina Argesului”, Marin Mihalcea s-a stins din viata duminica, 3 octombrie, la varsta de 73 de ani. A fost timp de 13 ani dirijor și a fost considerat unul dintre cei mai valorosi lautari romani.Tragicul anunț a fost facut de profesorul si cercetatorul Sorin Mazilescu.Marin…

- Romania se pregatește pentru meciul cu Liechtenstein, contand pentru preliminariile CM 2022, care este programat duminica, de la ora 21:45, pe Arena Naționala din București. Meciul Romaniei cu Liechtenstein, de duminica, de la 21:45, va fi in direct pe PRO TV și LIVE VIDEO pe www.sport.ro . Live Stream…

