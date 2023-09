Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID este in creștere continua in mai multe țari europene. In Italia, sunt cu aproape 50 la suta mai multe infectari decat acum o saptamana. Inceperea anului școlar și noul val de imbolnaviri COVID ii fac pe mulți sa se gandeasca daca nu cumva ar fi bine sa se revaccineze. Specialiștii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca sunt in jur de 1.000 de cazuri de COVID, in Romania, dar a subliniat ca in urma estimarilor, in una sau doua saptamani numarul infectarilor va scadea, iar situatia va intra in normal, informeaza News.ro.

- Merita sa lucrezi atunci cand beneficiile și ajutoarele sociale cresc prea mult?In Italia, dezbaterea s-a axat mult timp pe criticile la adresa ''limitelor'' venitului de baza. In Germania, un nou sondaj arata acum ca mai mult de jumatate dintre germani considera ca avand in vedere planul guvernului…

- Unora dintre angajati li s-a spus ca ”nu indeplinesc in prezent asteptarile noastre de a se alatura colegilor lor la birou cel putin trei zile pe saptamana”. Amazon nu este primul gigant tehnologic care a renuntat la regulile de lucru flexibile introduse in timpul pandemiei. Disney a facut deja acest…

- Este a doua saptamana in care a crescut numarul de cazuri noi de COVID-19, dar nu se cunoaște ce tulpini ale virusului circula acum pe teritoriul țarii noastre. Cercetatorul Octavian Jurma considera ca ne confruntam cu al doilea val endemic și a facut mai multe precizari legate de SARS-CoV-2 și „Long…

- Experții apreciaza ca Romania a intrat in al doilea val endemic de COVID-19 din 2023. Riscul cel mai mare pentru fiecare dintre noi este sa facem Long COVID sau sa ni se agraveze Long COVID daca avem deja, deoarece aceasta este o boala care ne imbatranește in medie cu 5 ani. Pandemia provocata de noul…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat, marti, ca, in saptamana 3 - 9 iulie, au fost confirmate 40 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, dintre care 33 au fost variante de interes, potrivit Agerpres.Potrivit INSP, pana in prezent, au fost confirmate 203 cazuri cu sub-varianta…

- Medicii infecționiști atenționeaza ca a inceput sezonul infecțiilor enterovirale, supranumite și „gripa de vara”, care dureaza de obicei pina in luna septembrie și afecteaza in special copiii. In ultima saptamina doar in Capitala numarul de imbolnaviri s-a dublat, fiind inregistrate 41 de cazuri. De…