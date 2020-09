Stiri pe aceeasi tema

- Alte 700 de cazuri de coronavirus au fost anunțate luni, insa numarul redus de infecții este explicat prin faptul ca s-au realizat doar 6.000 de teste. In total, numarul infecțiilor cu COVID-19 a depașit 71.000 in Romania, in timp ce cel al deceselor a trecut de 3.000.

- In ultime 24 de ore, au fost 773 de cazuri noi de COVID-19, din 6.390 de teste. Alte 38 de persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus, in timp ce la terapie intensiva sunt internați 497 de pacienți.

- Pana astazi, 5 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 56.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.584 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.370 de pacienți...

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 823 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

- Obezitatea crește riscul complicațiilor sau chiar decesului in cazul persoanelor infectate cu coronavirus, potrivit unui studiu realizat de Public Health England, scrie Digi24.ro , cu referire la BBC .

- Doua femei infectate cu noul coronavirus, care tocmai au devenit mame la Spitalul Județean din Suceava, au solicitat sa fie externate la cerere, dupa doar trei zile. De asemenea, alte doua persoane cu coronavirus au refuzat internarea la Spitalul Municipal Radauti, potrivit Direcției de Sanatate Publica…

- Alte 57 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 2 in Transnistria. Toate cazurile sint cu transmitere locala. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 19 439 cazuri. Total teste efectuate in aceasta zi – 551, dintre care primar…

- Astazi, 24 iunie, Grupul de Comunicare Strategica a actualizat bilanțul COVID-19 pentru Romania. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 24.826. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate inca 321 de noi cazuri!