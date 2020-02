Stiri pe aceeasi tema

- Absenteismul in școlile și gradinițele din Alba face ca activitatea mai multor unitați de invațamant sa fie suspendata. Pe langa cazurile de imbolnaviri, mai mulți parinți au decis sa iși țina copiii acasa, departe de colectivitate, o masura recomandata și de unii dintre medicii de familie. Dupa ce…

- Situatie alarmanta, in judetul Buzau, in ceea ce priveste evolutia cazurilor de gripa. In weekend, aproape 30 de copii au fost diagnosticati cu forme de gripa de tip A si B, dupa ce s-au prezentat la Unitatea Primiri Urgente Pediatrie din cadrul Spitalului Judetean Buzau.

- Situație alarmanta, in județul Buzau, in ceea ce privește evoluția cazurilor de gripa. In weekend, aproape 30 de copii au fost diagnosticati cu forme de gripa de tip A si B, dupa ce s-au prezentat la Unitatea Primiri Urgențe Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Buzau. In ultimele zile, cand temperaturile…

- Municipiul Brasov va beneficia de o finantare nerambursabila pentru un al doilea centru destinat copiilor vulnerabili, amenajat in parteneriat cu UNICEF, in cadrul unui proiect in valoare totala de 550.000 de euro, a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, viceprimarul Costel Mihai, potrivit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca in ședința de guvern de joi, Executivul va proroga termenul de intrare in vigoare a legii privind dublarea alocațiilor copiilor. Adica va amana punerea ei in aplicare. Cel mai devreme, discuția va putea fi reluata la 1 iulie, cu prilejul unei rectificari…

- O cercetare efectuata in Marea Britanie le ofera parinților un indiciu prețios pentru a le asigura copiilor o alimentație sanatoasa. Fructele și legumele se numara printre cele mai sanatoase alimente, motiv pentru care sunt recomandate pentru consumul zilnic, atat in cazul adulților, dar mai ales…

- Potrivit unui studiu al Federatiei Mondiale a Obezitatii, numarul copiilor considerati obezi va creste pana la aproximativ 250 de milioane, pana in 2030.Citește și: Avocata lui Cristian Cioaca ia Poliția la PALME, dupa accidentul lui Chițoiu: Numai aceste fapte ii obligau sa investigheze persoana…

- La ambii indicatori, Romania se afla pe primul loc intre țarile Uniunii Europene, progresele facute in ultimi 10 ani in acest sens fiind nesemnificative. Organizația Salvați Copiii și Avocatul Poporului au dat publicitații datele unui raport complex, referitor la respectarea drepturilor copilului…