Crește numărul claselor din învăţământul tehnologic şi profesional Anul scolar viitor vine la Buzau cu o crestere a numarului claselor din invatamantul tehnologic si profesional. Este o conditie pe care responsabilii din educatie trebuie sa o respecte, astfel incat sa se ajunga la un procent de 60 de clase in invatamantul tehnic si profesional. Mai precis, in noul planul de scolarizare nu se mai regasesc doua clase de la invatamantul teoretic. In schimb, la invatamantul profesional dual se constata o crestere a solicitarilor din partea agentilor economici pentru formarea elevilor in diverse meserii. La admiterea in liceu din acest an vor avea acces toti absolventii… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Anul scolar viitor vine la Buzau cu o crestere a numarului claselor din invatamantul tehnologic si profesional. Este o conditie pe care responsabilii din educatie trebuie sa o respecte, astfel incat sa se ajunga la un procent de 60% de clase in invatamantul tehnic si profesional.

