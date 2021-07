Crește numărul cazurilor noi de infectări cu Covid- 19 Numarul persoanelor infectate cu noul Coronavirus este in creștere și s-a dublat și chiar triplat, fața de situația consemnata saptamana trecuta. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 95 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In cursul saptamanii trecute se ajunsese și la 30 de cazuri noi in 24 de ore. Pana astazi, 34.258 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 19.07.2021 (10:00) – 20.07.2021 (10:00) a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

