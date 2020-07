Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca daca numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus va crește, „cu siguranța ritmul de relaxare va incetini”. „Noi am vrea sa nu mai apelam la nicio forma de restricție. Asta e obiectivul nostru. (...) Daca vor crește cazurile de infectare, cu siguranța…

- Numarul de cazuri de coronavirus confirmate la Institutul Inimii a crescut in ultimele zile și a ajuns la 14 cadre medicale și 9 pacienți, potrivit conducerii unitații medicale. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 22.760 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 345 de noi imbolnaviri. In acelasi timp sunt inregistrate 1.451 de decese, iar 16.117 de persoane s-au vindecat. Numarul pacientilor internati…

- 250 de cazuri noi de coronavirus, confirmate de autoritati. De ieri pana azi s-au facut peste 9.300 de teste. 4.907 pacienti sunt internati acum in spitale, peste 16.000 s-au vindecat, iar 1.437 au murit – cu 10 mai multi decat ieri. In total, 22.415 persoane s-au infectat. In Timiș, in ultimele 24…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Iasi, ca in prezent suntem intr-o perioada descendenta in ceea ce priveste cazurile de infectare cu Covid-19. ‘Acea perioada de platou a trecut. Suntem pe o perioada descendenta. Avem vreo saptamana in care am coborat in panta descendenta si avem…

- Alte 159 cazuri de infecție cu noul Coronavirus au fost inregistrate astazi in Republica Moldova, dintre care 54 in Transnistria. Toate cazurile sint cu transmitere locala. Total teste efectuate in aceasta zi, primar si repetat - 1051. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 5154…

- Bilanțul cazurilor de COVID-19 confirmate in Rusia este de 145 268, in creștere cu 10.581 de persoane in ultimele 24 de ore, potrivit ro.sputnik.md . Numarul noilor cazuri de infectare cu coronavirus in Rusia in ultimele 24 de ore a crescut cu 10581, ajungand pana la 145268. Peste o jumatate din noile…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Suedia a trecut miercuri de pragul de 20.000, iar cel al deceselor a ajuns la 2.462, dintre care 107 de la precedenta raportare, transmite Reuters.Conform statisticii alcatuite si raportate zilnic de Agentia de Sanatate Publica,…